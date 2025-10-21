Андреа Стелла о Гран-при США: «Норрис провел одну из лучших гонок»

В «Макларене» восхитились пилотажем Норриса в Остине.

Руководитель «Макларена » считает второе место Ландо Норриса на Гран-при США одним из лучших выступлений британского пилота.

«На мой взгляд, сегодня [в воскресенье] Ландо провел одну из лучших гонок. Он очень хорош, когда дело доходит до высокого износа шин, когда нужно проезжать длинные отрезки при небольшом уровне сцепления и жаре.

Думаю, он понимает, как действовать в таких обстоятельствах. Нам нужно было быстро обогнать Шарля [Леклера], но мы также хотели убедиться, что финишируем. Мне кажется, с этой точки зрения Ландо проявил терпение, оказавшись в ситуации, когда обгон был невозможен.

Не знаю, насколько это было заметно, но во время второго отрезка он сделал кое-что решающее: он решил немного отступить, остудить шины, а затем начать снова атаковать. Думаю, мы увидели способности Ландо в их лучшем виде», – отметил Стелла .

