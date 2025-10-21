Тест-пилот «Кадиллака» Херта будет выступать за «Хайтек» в «Ф-2» в следующем сезоне

Херта перешел в «Ф-2».

Тест-пилот «Кадиллака» Колтон Херта официально перешел в команду «Хайтек», с которой проведет сезон-2026 в «Формуле-2».

Таким образом «Кадиллак» рассчитывает помочь гонщику набраться опыта на европейских трассах и подготовиться к будущему повышению в «Ф-1».

«Участие в «Ф-2» не только улучшит его мастерство в рамках европейской среды, но и позволит лучше интегрироваться в нашу команду, ведь он продолжит помогать нам с тестами и работать в симуляторе», – отметил исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс.

