Пьер Гасли о том, что Колапинто проигнорировал приказ команды в США: «Это внутреннее дело «Альпин»

Гасли отказался комментировать инцидент с Колапинто в Остине.

Пилот «Альпин» не стал делиться мнением насчет того, что Франко Колапинто обогнал его на Гран-при США , несмотря на приказ команды сохранять позиции.

«Мы рассмотрим эту ситуацию внутри команды. Первый отрезок прошел хорошо, мы заехали на пит-стоп и – не уверен, как так вышло, – оказались прямо позади Эстебана [Окона].

В конце концов мы просто были слишком медленными. Остальное же, по правде говоря, касается внутренних дел команды. Но в целом мы были слишком медленными.

Нужно углубиться в детали произошедшего на базе. Нет смысла высказывать недовольство здесь – но гонкой я недоволен.

В целом я разочарован нашим темпом. Нужно выступать лучше», – сказал Гасли.

