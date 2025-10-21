  • Спортс
  • Пьер Гасли о том, что Колапинто проигнорировал приказ команды в США: «Это внутреннее дело «Альпин»
0

Пьер Гасли о том, что Колапинто проигнорировал приказ команды в США: «Это внутреннее дело «Альпин»

Гасли отказался комментировать инцидент с Колапинто в Остине.

Пилот «Альпин» не стал делиться мнением насчет того, что Франко Колапинто обогнал его на Гран-при США, несмотря на приказ команды сохранять позиции.

«Мы рассмотрим эту ситуацию внутри команды. Первый отрезок прошел хорошо, мы заехали на пит-стоп и – не уверен, как так вышло, – оказались прямо позади Эстебана [Окона].

В конце концов мы просто были слишком медленными. Остальное же, по правде говоря, касается внутренних дел команды. Но в целом мы были слишком медленными.

Нужно углубиться в детали произошедшего на базе. Нет смысла высказывать недовольство здесь – но гонкой я недоволен.

В целом я разочарован нашим темпом. Нужно выступать лучше», – сказал Гасли. 

Франко Колапинто об игнорировании приказа: «Лучшее решение с учетом ситуации. Обгон Гасли стал попыткой защититься от Бортолето»

Управляющий директор «Альпин»: «Команда разочарована, что Колапинто ослушался приказа сохранять позиции»
 
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
logoФранко Колапинто
logoФормула-1
logoПьер Гасли
Гран-при США
logoАльпин
