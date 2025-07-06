Ральф Шумахер: «Обычным Ферстаппена не назовешь, выступления Макса почти сюрреалистичные»
Шумахер посчитал Ферстаппена уникальным после успеха в Сильверстоуне.
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал поул-позицию гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена к Гран-при Великобритании.
«Все просто: Макс Ферстаппен – безусловно, лучший пилот. Это очевидный факт. Он вновь и вновь это доказывает, именно он играет решающую роль, не допускает ошибок. Он показывает максимум и доводит дело до конца.
Дома он гоняет на симуляторе, а на следующий день – в GT. Обычным его не назовешь. Его выступления почти сюрреалистичные», – заявил Ральф.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
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