Ральф Шумахер: «Обычным Ферстаппена не назовешь, выступления Макса почти сюрреалистичные»

Шумахер посчитал Ферстаппена уникальным после успеха в Сильверстоуне.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер прокомментировал поул-позицию гонщика «Ред Булл » Макса Ферстаппена к Гран-при Великобритании.

«Все просто: Макс Ферстаппен – безусловно, лучший пилот. Это очевидный факт. Он вновь и вновь это доказывает, именно он играет решающую роль, не допускает ошибок. Он показывает максимум и доводит дело до конца.

Дома он гоняет на симуляторе, а на следующий день – в GT. Обычным его не назовешь. Его выступления почти сюрреалистичные», – заявил Ральф.

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