Герой Брэда Питта в фильме «Формула-1» заработал бы 16 штрафных баллов за 3 Гран-при. 12 баллов приводят к бану на гонку, у Ферстаппена – 11

Гонщик, которого сыграл Питт, получил бы бан на гонку в реальной «Ф-1».

Журналисты PlanetF1 посчитали штрафы, которые заработал бы Санни Хейс – выдуманный пилот-ветеран, которого сыграл Брэд Питт в новом фильме «Формула-1».

По нынешним гайдлайнам Хейс должен был получить три десятисекундных штрафа «стоп-энд-гоу», один обычный десятисекундный штраф и проезд по пит-лейн за три этапа. Пилоту должны были выписать в общей сложности 16 штрафных баллов, в том числе по четыре – за аварии с Кевином Магнуссеном и Валттери Боттасом .

В реальной «Ф-1» гонщик получает дисквалификацию на один Гран-при, если набирает 12 штрафных баллов за 12 месяцев. В данный момент лидером по этому показателю является пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен, на счету которого 11 баллов.

Ферстаппен отказался сниматься с Брэдом Питтом в ночном клубе для фильма «Формула-1» (The Telegraph)

«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации