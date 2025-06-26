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«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации

Ферстаппен не стал отвечать на вопрос про возможную дисквалификацию.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на пресс-конференции перед началом гоночного уик-энда в Австрии не стал отвечать на вопрос журналиста о том, нужно ли ему как-то менять свой пилотаж в свете возможной дисквалификации.

Ферстаппен будет вынужден пропустить один Гран-при, если наберет еще хотя бы один штрафной балл. Ближайшие два штрафных балла должны будут «сгореть» как раз после предстоящего Гран-при Австрии.

«Это же шутка, правда? Это какая-то ловушка? Мне же задают этот вопрос на каждом Гран-при, на каждой пресс-конференции. И это точно был последний раз. Больше мне нечего добавить», – заявил Ферстаппен.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Австрии
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