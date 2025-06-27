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Ферстаппен проведет Гран-при без инженера Ламбьязе впервые с 2016 года

Гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе пропустит Гран-при Австрии по личным причинам.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» будет работать без Ламбьязе впервые после перехода в «Ред Булл» в 2016 году. Обязанности Джи-Пи возложены на Саймона Ренни, который ранее работал гоночным инженером Кими Райкконена в «Лотусе», а также Марка Уэббера и Даниэля Риккардо в «Ред Булл». В последние годы Ренни трудился на базе команды.

Ожидается, что Ламбьязе вернется к своим обязанностям на Гран-при Великобритании.

Макс Ферстаппен о трудностях напарников: «Не знаю, является ли машина «Ред Булл» самой быстрой и лучшей – я просто адаптируюсь к тому, что имею»

«Это же шутка? Меня спрашивают об этом на каждой пресс-конференции». Макс Ферстаппен отказался отвечать на вопрос про риск дисквалификации

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Гран-при Великобритании
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Джанпьеро Ламбьязе
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