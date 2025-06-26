Макс Ферстаппен о трудностях напарников: «Не знаю, является ли машина «Ред Булл» самой быстрой и лучшей – я просто адаптируюсь к тому, что имею»

Ферстаппен высказался о сложности управления болидом «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен в преддверии Гран-при Австрии поделился мнением о теории того, что болид австрийской команды обладает весьма специфическими характеристиками – из-за чего только Максу удается хорошо им управлять, а все напарники с задачей не справляются.

«В прошлом у нас было здесь довольно много хороших гонок – случались и довольно неожиданные победы. К этому уик-энду мы подходим…ну, не качестве главных фаворитов, это уж точно. Но команда постарается оптимизировать работу болида и мы сделаем все возможное, чтобы выступить как можно лучше. С нетерпением жду начала уик-энда.

Что касается особенностей болида «Ред Булл», то каждый гонщик отличается от других, каждому гонщику требуется от машины что-то иное. И я не уверен, что то, какое поведение машины предпочитаю я, подходит хоть одному другому пилоту.

Но для меня это естественный процесс, и ничего особенного с машиной, как мне кажется, я не делаю. Я обычным образом решаю все возникающие проблемы – будь то недостаточная или избыточная поворачиваемость, корректировка баланса, корректировка стиля пилотажа при необходимости…

Я ведь не знаю, может ли болид работать лучше, разве не так? Я начал свою карьеру, почти сразу оказавшись в «Ред Булл». Так что мне знакома только эта машина. И я не знаю, является ли она самой быстрой или самой лучшей в пелотоне – я просто адаптируюсь к тому, что имею», – рассказал Ферстаппен.

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