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Болид Сайнса загорелся перед стартом Гран-при Австрии

В «Уильямса» возникли серьезные проблемы с машиной Карлоса Сайнса перед стартом Гран-при Австрии.

Когда пилоты начали прогревочный круг, испанец смог тронуться с места с большой задержкой. После того, как Карлос заехал в боксы и готовился стартовать с пит-лейн, его болид загорелся. Маршалы и работники команды поспешили потушить огонь.

Сайнс не выступит в гонке, которая начнется с 15-минутной задержкой.

«Игра окончена», – сообщили пилоту по радио.

Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Австрии: лучший шанс Норриса на возвращение в битву за титул?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoУильямс
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