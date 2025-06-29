Болид Сайнса загорелся перед стартом Гран-при Австрии
В «Уильямса» возникли серьезные проблемы с машиной Карлоса Сайнса перед стартом Гран-при Австрии.
Когда пилоты начали прогревочный круг, испанец смог тронуться с места с большой задержкой. После того, как Карлос заехал в боксы и готовился стартовать с пит-лейн, его болид загорелся. Маршалы и работники команды поспешили потушить огонь.
Сайнс не выступит в гонке, которая начнется с 15-минутной задержкой.
«Игра окончена», – сообщили пилоту по радио.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
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