Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австрии
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 216 очков
2. Ландо Норрис («Макларен») – 201
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 146
5. Шарль Леклер («Феррари») – 119
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 91
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63
8. Алекс Албон («Уильямс») – 42
9. Эстебан Окон («Хаас») – 23
10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 22
11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 14
14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 12
16. Пьер Гасли («Альпин») – 11
17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
18. Оливер Бермэн («Хаас») – 6
19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 4
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Джек Дуэн («Альпин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 417 очков
2. «Феррари» – 210
3. «Мерседес» – 209
4. «Ред Булл» – 162
5. «Уильямс» – 55
6. «Рейсинг Буллз» – 36
7. «Хаас» – 29
8. «Астон Мартин» – 28
9. «Заубер» – 26
10. «Альпин» – 11
Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел