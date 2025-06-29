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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Австрии-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Австрии

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 216 очков

2. Ландо Норрис («Макларен») – 201

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 155

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 146

5. Шарль Леклер («Феррари») – 119

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 91

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 63

8. Алекс Албон («Уильямс») – 42

9. Эстебан Окон («Хаас») – 23

10. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 22

11. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 21

12. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 14

14. Карлос Сайнс («Уильямс») – 13

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 12

16. Пьер Гасли («Альпин») – 11

17. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

18. Оливер Бермэн («Хаас») – 6

19. Габриэл Бортолето («Заубер») – 4

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Джек Дуэн («Альпин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 417 очков

2. «Феррари» – 210

3. «Мерседес» – 209

4. «Ред Булл» – 162

5. «Уильямс» – 55

6. «Рейсинг Буллз» – 36

7. «Хаас» – 29

8. «Астон Мартин» – 28

9. «Заубер» – 26

10. «Альпин» – 11

Гран-при Австрии-2025. Норрис выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Леклер – 3-й, Ферстаппен сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
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