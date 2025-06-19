Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос раскритиковал Ферстаппена и Расселла: «Ребячество. Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку»
Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос признался, что ему не нравятся жалобы современных гонщиков.
На Гран-при Канады пилоты «Ред Булл» и «Мерседеса» Макс Ферстаппен и Джордж Расселл обратили внимание команд и ФИА на действия друг друга за машиной безопасности.
«Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку. Но, к сожалению, такая сейчас «Ф-1». Ребячество.
Ведь ФИА слушает все радио. До того, как выписать штраф, там хотят убедиться, что собрали все данные. Так что это ребячество. Мне не нравится эта составляющая спорта.
Макс умеет играть в эту игру, Джордж, безусловно, тоже умеет», – заявил эксперт канала Ziggo.
Дорнбос также призвал спортсменов не преувеличивать опасность ситуации:
«В конечном счете решение за лидером гонки. Если лидер решает прогреть тормоза, ты должен быть к этому готов. Макс пилотировал рядом и немного его обогнал.
Думаю, это попытка сделать из мухи слона. Чего ты хочешь этим достичь?»
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