Экс-пилот «Ф-1» Дорнбос раскритиковал Ферстаппена и Расселла: «Ребячество. Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку»

Дорнбос остался недоволен поведением Ферстаппена и Расселла в Монреале.

Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Дорнбос признался, что ему не нравятся жалобы современных гонщиков.

На Гран-при Канады пилоты «Ред Булл» и «Мерседеса » Макс Ферстаппен и Джордж Расселл обратили внимание команд и ФИА на действия друг друга за машиной безопасности.

«Сразу включают радио, как футболисты, выпрашивающие желтую карточку. Но, к сожалению, такая сейчас «Ф-1». Ребячество.

Ведь ФИА слушает все радио. До того, как выписать штраф, там хотят убедиться, что собрали все данные. Так что это ребячество. Мне не нравится эта составляющая спорта.

Макс умеет играть в эту игру, Джордж, безусловно, тоже умеет», – заявил эксперт канала Ziggo.

Дорнбос также призвал спортсменов не преувеличивать опасность ситуации:

«В конечном счете решение за лидером гонки. Если лидер решает прогреть тормоза, ты должен быть к этому готов. Макс пилотировал рядом и немного его обогнал.

Думаю, это попытка сделать из мухи слона. Чего ты хочешь этим достичь?»

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