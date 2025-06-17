Тото Вольфф назвал «мелким» и «стыдным» протест «Ред Булл»: «Кто это решает? Не Ферстаппен, 100 процентов, он настоящий гонщик»

Вольфф убежден, что Ферстаппен не поддержал «жалкий» протест «Ред Булл».

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф высказался о том, что «Ред Булл» попытался обеспечить Максу Ферстаппену победу на Гран-при Канады после финиша, подав протест.

Стюарды не согласились, что пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пилотировал хаотично за машиной безопасности и действовал неспортивно, британец сохранил первое место.

«Во-первых, «Ред Булл» потребовалось два часа, прежде чем команда подала протест, так что это на ее совести. Знаете, честно говоря, это так жалко и мелко.

[В «Ред Булл»] сделали так в Майами. Теперь подали два протеста. Один они отозвали, потому что он был смехотворным. Они придумали какие-то странные пункты – то, что они называют пунктами. Полагаю, ФИА надо обратить на это внимание – протест был настолько натянутым, что его отклонили.

Понимаете, в гонках ты выигрываешь и проигрываешь на трассе. Мы одержали честную победу, как много раз делали в прошлом. А это было просто стыдно.

Один из [протестов] они на самом деле отозвали, не стали продолжать, потому что это была чушь. На второй мы потратили пять часов – я даже не знал, что имеется в виду под «неспортивным поведением» или чем-то таким. Что это вообще такое? Кто это решает? На 100 процентов уверен, что не Макс, он настоящий гонщик. Он ни за что бы не подал протест из-за такого пустяка», – заявил Вольфф.

Кристиан Хорнер: «Мы подали на рассмотрение стюардам два протеста. Посмотрим, что они скажут»

Протест «Ред Булл» отклонен, Расселл сохранил победу на Гран-при Канады