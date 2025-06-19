Нико Росберг: «Не удивит, если Ферстаппен продавил протест «Ред Булл» против Расселла»

Ферстаппен стоит за протестом «Ред Булл», предположил Росберг.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о поведении пилота «Мерседеса » Джорджа Расселла и его соперника из «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Канады , когда оба спортсмена остались недовольны действиями друг друга за сэйфти-каром.

Ранее бывший босс Росберга в «Мерседесе» Тото Вольфф выразил уверенность в том, что Ферстаппен не имеет отношения к протесту «Ред Булл».

«За машиной безопасности Макс действовал нагло и старался поравняться с Джорджем. Пилотам такое не нравится, это воспринимается как попытка оказать давление.

И Джордж ударил по тормозам (смеется). Он ударил по тормозам и заставил Макса себя обогнать. В итоге Макс на самом деле его обогнал.

И я никогда не видел, чтобы кто-то так быстро нажимал на кнопку радио. Макс обогнал его на метр, Джордж тут же среагировал. Наверное, у него уже был палец на кнопке радио, поэтому он сразу же нажал на кнопку: «Макс только что меня обогнал. Макс меня обогнал, надо это проверить».

Что касается протеста «Ред Булл», меня не удивит, если Макс это продавил, ведь Макс разозлился на то, что Джордж ударил по тормозам и попытался создать предпосылки для штрафа. И Макс подумал: «Я с этим не смирюсь». Меня не удивит, если Макс попросил свою команду подать протест и постараться создать проблемы для Джорджа.

Мы увидим, как эта игра в кошки-мышки продолжится», – отметил эксперт Sky Sports.

Тото Вольфф назвал «мелким» и «стыдным» протест «Ред Булл»: «Кто это решает? Не Ферстаппен, 100 процентов, он настоящий гонщик»

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