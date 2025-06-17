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Кристиан Хорнер: «Никаких сожалений о протесте. Это право «Ред Булл»

«Ред Булл» не жалеет о протесте, который в «Мерседесе» назвали постыдным.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что не испытывает сожалений после неудачной попытки оспорить результаты Гран-при Канады.

«Нет, вообще никаких. Это право команды. Мы увидели что-то, что посчитали неправильным. Есть возможность поднять вопрос перед стюардами, и мы приняли такое решение.

Совершенно никаких сожалений», – заявил Хорнер.

Макс Ферстаппен остался вторым в Монреале, пилот «Мерседеса» Джордж Расселл сохранил победу. Босс Расселла Тото Вольфф назвал протест «мелким», «стыдным» и «жалким».

Тото Вольфф назвал «мелким» и «стыдным» протест «Ред Булл»: «Кто это решает? Не Ферстаппен, 100 процентов, он настоящий гонщик»

Лидер «Мерседеса» провоцировал Ферстаппена на дисквал? «Ред Булл» подал протест – но проиграл

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
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