Четвертый этап RDS Open пройдет в Нижнем Новгороде 21 и 22 июня на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо»

«Нижегородское кольцо» принимает четвертый этап Открытого чемпионата РДС.

Возможность войти в новую историю побед RDS Open на «Нижегородском кольце» получат 35 пилотов из 10 регионов России.

Безусловным фаворитом четвертого этапа RDS Open в зачете NXT можно назвать лидера команды STAR PER STARS AIMOL Тимофея Добровольского. В сезоне-2024 году он уже забрал три «золота» из трех. К тому же, обратная версия «Нижегородского кольца» уже хорошо знакома Тимофею по участию в RDS GP и RDS Europe в 2024 году.

Претендовать на победу в зачете PRO будут все пилоты из ТОП-3 турнирной таблицы.

Расписание 4-го этапа RDS Open на «Нижегородском кольце».

21 июня, суббота:

10:00-15:25 – квалификация,

16:00-16:45 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия,

17:00-19:20 – парные заезды Топ-32 PRO;

22 июня, воскресенье:

10:00-11:30 – парные заезды Топ-16 PRO,

11:45-12:45 – автограф-сессия,

13:30-17:40 – парные заезды Топ-8, Топ-4, финал (PRO и NXT),

18:00 – церемония награждения.