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ФИА отстранила стюарда Уорика от Гран-при Канады после «несанкционированных комментариев в прессе», сменщик будет работать удаленно

Уорик, рассуждавший о штрафе Ферстаппена, не будет работать на этапе в Монреале.

ФИА сообщила, что временно отстранила от работы стюардом бывшего пилота «Формулы-1» Дерека Уорика.

«После недавних несанкционированных комментариев в прессе ФИА приняла решение отстранить Дерека Уорика от своих обязанностей стюарда на уик-энд Гран-при Канады», – заявил представитель Федерации.

Уорик дал интервью, в котором подробно рассказал о штрафе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Испании, поддержав решение коллег. Кроме того, британец поделился мнением о других вопросах – в частности, о потенциальном уходе Ферстаппена из команды и выборе второго пилота «Ред Булл».

На этапе в Монреале будет работать другой экс-пилот «Ф-1» Энрике Бернольди, который будет выполнять свои обязанности удаленно, из центра ФИА в Женеве.

Федерация также сообщила, что Уорик извинился за интервью и вернется к работе на Гран-при Австрии.

В январе ФИА прекратила отношения с бывшим гонщиком «Ф-1» Джонни Хербертом, который трудился стюардом 15 лет, из-за комментариев в СМИ.

Дерек Уорик: «Не думаю, что Ферстаппена стоило штрафовать жестче – стюарды все сделали правильно»

Дерек Уорик: «Судя по всему, решение «Ред Булл» отпустить Переса было ошибкой»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
Дерек Уорик
logoФИА
Гран-при Канады
logoДжонни Херберт
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