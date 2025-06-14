ФИА отстранила стюарда Уорика от Гран-при Канады после «несанкционированных комментариев в прессе», сменщик будет работать удаленно
ФИА сообщила, что временно отстранила от работы стюардом бывшего пилота «Формулы-1» Дерека Уорика.
«После недавних несанкционированных комментариев в прессе ФИА приняла решение отстранить Дерека Уорика от своих обязанностей стюарда на уик-энд Гран-при Канады», – заявил представитель Федерации.
Уорик дал интервью, в котором подробно рассказал о штрафе гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на Гран-при Испании, поддержав решение коллег. Кроме того, британец поделился мнением о других вопросах – в частности, о потенциальном уходе Ферстаппена из команды и выборе второго пилота «Ред Булл».
На этапе в Монреале будет работать другой экс-пилот «Ф-1» Энрике Бернольди, который будет выполнять свои обязанности удаленно, из центра ФИА в Женеве.
Федерация также сообщила, что Уорик извинился за интервью и вернется к работе на Гран-при Австрии.
В январе ФИА прекратила отношения с бывшим гонщиком «Ф-1» Джонни Хербертом, который трудился стюардом 15 лет, из-за комментариев в СМИ.
Дерек Уорик: «Не думаю, что Ферстаппена стоило штрафовать жестче – стюарды все сделали правильно»
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