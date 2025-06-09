Дерек Уорик: «Не думаю, что Ферстаппена стоило штрафовать жестче – стюарды все сделали правильно»

Уорик считает штраф Ферстаппена в Испании справедливым.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Уорик , работающий стюардом ФИА на Гран-при, высказал свое мнением об инциденте со столкновением Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом на этапе в Барселоне.

Уорик, который будет работать стюардом на предстоящем Гран-при Канады, отметил, что 10-секундный штраф и 3 штрафных балла были достаточным наказанием для Ферстаппена.

«Я понимаю, почему Макс разозлился – потому что, как мне кажется, он посчитал, что Шарль Леклер слишком жестко обошелся с ним на прямой, и ему пришлось несладко, и то же самое он думал по отношению к инциденту с Джорджем Расселлом.

Затем команда сказала ему вернуть позицию Расселлу, а Макс не считал это правильным, и в итоге все закончилось столкновением.

Думаю, людям нужно осознать, что гонщику, который привык выигрывать, как Макс, порой тяжело принять подобные вещи. Когда все начинает складываться против тебя в гонке, в которой ты, благодаря стратегии с тремя пит-стопами, вроде бы получил шанс победить.

Стоило ли Максу делать то, что он сделал по отношению к Расселлу в 5-м повороте? Конечно же нет. Получил ли он за это штраф? Да. Его оштрафовали на 10 секунд и дали 3 штрафных балла – и теперь он находится всего в одном балле от дисквалификации на одну гонку.

Люди спорят и приводят в пример гонку в Баку – когда Себастьян Феттель получил 10-секундный «стоп-энд-гоу» за столкновение с Льюисом Хэмилтоном. Но тогда Себ намеренно врезался в Льюиса, это было очевидно. В то время как в данном случае, судя по видео, лично мне кажется, что хоть Макс изначально и «нырнул» в сторону Джорджа, потом он уже пытался отвернуть, однако болид по инерции врезался в машину Джорджа.

Я не пытаюсь оправдать этот маневр. И не говорю, что это правильно. Это неправильно, и в ФИА совершенно справедливо его оштрафовали.

Нужно ли было оштрафовать Макса жестче? Думаю, стюарды все сделали правильно. Многие люди заявляли, что за подобное нужно вообще дисквалифицировать на одну гонку, чтобы подать пример молодым пилотам, начиная с картинга – и возможно они правы. Но наказание в данном случае было правомерным.

Каждый инцидент нужно рассматривать отдельно. И да, в данном случае все выглядело очень сомнительно, такого не должно происходить», – рассказал Уорик.

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