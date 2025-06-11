Дерек Уорик: «Судя по всему, решение «Ред Булл» отпустить Переса было ошибкой»

Уорик считает ошибкой «Ред Булл» увольнение Переса.

Бывший пилот «Формулы-1» Дерек Уорик высказался о проблеме «Ред Булл» с отсутствием результата на второй машине, учитывая, что даже Юки Цунода , наиболее опытный из доступных в программе «Ред Булл» пилотов, не справляется с задачей.

«Думаю, «Ред Булл» нужно найти способ сделать свою вторую машину быстрее. Поскольку очевидно, что решение давать второму пилоту такую же машину, как у Ферстаппена , не работает.

Они попробовали там уже всех гонщиков. Мы все знаем, что Юки Цунода быстрый пилот, но то, что сейчас происходит с ним в «Ред Булл» – это катастрофа.

И все это показывает, что на самом деле Серхио Перес выступал заметно лучше, чем нам всем казалось. И я думаю, что «Ред Булл» нужно взять и сделать заявление, что Цунода точно проведет этот сезон в «Ред Булл» до конца. Не нужно постоянно говорить о каких-то других пилотах, поскольку тем самым вы лишь усиливаете давление на своего гонщика.

И вместо того, чтобы спокойно и мягко управлять болидом, Цунода, можно так сказать, вцепляется в руль и в итоге перебарщивает – опаздывает с торможениями и так далее. Я думаю, «Ред Булл» нужно придать своему второму пилоту уверенности в себе – в том, что он точно проедет сезон до конца, кем бы этот пилот ни был.

Даже если гонщик будет попадать в аварии и проигрывать каждую гонку, все равно, он должен доехать сезон до конца. Было ли ошибкой «Ред Булл » решение отпустить Переса? Судя по всему, да», – рассказал Уорик.

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