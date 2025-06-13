Мартин Брандл: «Выписал бы Ферстаппену 4 штрафных балла и 30 секунд за инцидент с Расселлом. С Максом обошлись мягко»

Брандл наказал бы Ферстаппена суровее за таран Расселла.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сообщил, что выписал бы гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену четыре штрафных балла за столкновение с соперником из «Мерседеса » Джорджем Расселлом на Гран-при Испании, а не три, как это сделали стюарды.

В таком случае нидерландец бы автоматически пропустил этап в Канаде, так как заработал бы 12 штрафных пунктов за год.

В то же время Брандл не стал бы показывать Максу черный флаг, к чему призывал его коллега – чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг.

«Джорджу должны были сказать, что Максу приказали вернуть позицию, и все выглядело так, что он ее возвращает.

В итоге он заработал три штрафных балла и десятисекундный штраф. Я бы выписал ему все четыре штрафных балла, которые стюарды могут дать в соответствии со своими гайдлайнами, а также эквивалент проезда через пит-лейн – 30-секундный штраф.

Я бы не стал показывать ему черный флаг, ведь ты не знаешь всех фактов [во время гонки]. Может, возникла проблема с рулем? Может, возникла проблема с педалью газа? Решение серьезное. И для пилота это улица с односторонним движением: пасту выдавили из тюбика.

Однако, на мой взгляд, с ним обошлись довольно мягко», – сообщил Брандл.

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