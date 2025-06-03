Бриаторе заявил, что не просил Пике-младшего разбивать болид в Сингапуре: «Мы с ним вообще не говорили»

Бриаторе отрицает свою роль в «Крэшгейте».

Исполнительный советник «Альпин » Флавио Бриаторе высказался о своем бывшем подопечном Нельсоне Пике-младшем , который намеренно попал в аварию на Гран-при Сингапура -2008 и помог напарнику по «Рено» Фернандо Алонсо одержать победу.

По итогам разбирательств Бриаторе покинул команду и был пожизненно отстранен от «Формулы-1», однако позже запрет был снят.

– Вы когда-нибудь говорили с Пике [после «Крэшгейта»]?

– Нет, мне это не интересно. Я практически не говорил с ним даже тогда, когда он выступал за меня.

– Он сказал, что это вы попросили его разбить болид в Сингапуре, чтобы помочь Алонсо.

– Мы с ним вообще не говорили. На самом деле французский суд аннулировал запрет, наложенный ФИА и присудил мне символическую компенсацию.

Довольно забавно, что президент [ФИА], который меня забанил – Мосли – тот же, кто дисквалифицировал Шумахера [в 1997-м].

Я был уставшим, когда уходил: я все выиграл, запустил карьеры новых гонщиков. Мне уже не было интересно в этом бизнесе – это стало просто очередной работой, а в таких случаях я перестаю быть эффективным. Более того, тогда должен был родиться мой сын Фалько, и я хотел быть ближе к жене.

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