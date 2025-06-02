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Майк Крак о травме Стролла: «Вы же не будете бегать за гонщиком и каждые пять минут спрашивать, болит ли у него что-нибудь или нет»

Крак высказался о состоянии здоровья Стролла.

Операционный директор гоночной команды «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал ситуацию с решением снять Ланса Стролла с участия в Гран-при Испании.

Стролл находился под расследованием за пропуск обязательной процедуры взвешивания в квалификации, но позже стало известно, что канадец не сможет выступить в гонке по состоянию здоровья.

Как сообщалось, Стролл последние несколько недель выступал в гонках с болью в руке и запястье – которые травмировал в 2023 году.

Крака спросили, мог ли Стролл усугубить травму руки, ударив по столу в приступе гнева, о котором сообщили несколько источников в паддоке – инцидент имел место как раз по окончании второго сегмента квалификации.

«Нет, нет. Во-первых, я вообще находился на пит-уолл и ничего не слышал. Мне кажется, что это типичные для медиа истории.

Что касается болей в руке, то о них нам было известно. Если вы помните, все это началось еще в 2023 году, когда Ланс получил травму. И в последние недели он упоминал, что порой испытывает боль.

Но вы же не будете бегать за гонщиком и каждые пять минут спрашивать, болит ли у него что-нибудь или нет. Вы можете пообщаться с физиотерапевтом и послушав его – понять, есть ли у гонщика какие-то проблемы. И в случае с Лансом так было и в 2023 году, когда он боролся за то, чтобы вернуться в кокпит болида.

Они гонщики и хотят гоняться, а не сидеть в стороне. Так что зачастую они выступают в гонках, испытывая боль, не признаваясь в том, что боль на самом деле не дает им выступать на максимуме. Потому что гонки – это то, что они любят.

Так что да, за последние недели о болях Ланса периодически упоминалось, но вы никогда не можете знать о степени серьезности ситуации. Ну а затем, уже по ходу уик-энда, боль, видимо, стала уже невыносимой.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни. Насколько я понимаю, в ближайшие дни будут проведены новые тесты и проверки. В данный момент сложно прогнозировать то, что будет дальше, нужно подождать несколько дней», – рассказал Крак.

Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам

Стролл бил оборудование и ругался на сотрудников «Астон Мартин» после неудачи в квалификации к Гран-при Испании (BBC)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: PlanetF1
logoЛанс Стролл
logoМайк Крак
Гран-при Испании
logoАстон Мартин
logoФормула-1
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