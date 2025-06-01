Стролл бил оборудование и ругался на сотрудников «Астон Мартин» после неудачи в квалификации к Гран-при Испании (BBC)

Стролл был в ярости после вылета в квалификации в Барселоне.

Пилот «Астон Мартин» находился под расследованием из-за пропуска официальной процедуры взвешивания. Инцидент произошел в конце второго сегмента квалификации – когда Стролл вместо того, чтобы пройти процедуру взвешивания, ушел в боксы и провел там больше 5 минут.

Позже выяснилось, что согласно заявлению «Астон Мартин» Стролл решил сняться с участия в гонке по совету врачей, поскольку испытывал сильную боль в руке – что является последствиями полученной в 2023 году травмы.

По информации BBC со ссылкой на свои источники в паддоке, Стролл был в ярости, повредил оборудование в боксах и ругался на членов команды после того, как выбыл из борьбы по итогам второго сегмента квалификации, уступив Фернандо Алонсо 0,535 секунды.

Когда журналисты направили в «Астон Мартин» официальный запрос для подтверждения информации, представитель команды заявил, что «Стролл был сильно расстроен». При этом представитель «Астон Мартин» отметил, что эпизод в боксах и травма Стролла никак не были связаны.

После того, как в «Астон Мартин» направили в ФИА официальное сообщение о том, что Стролл пропустит Гран-при Испании из-за травмы, стюарды в его отношении ограничились официальным предупреждением.

Строллу, предположительно, предстоит операция. Не ясно, сможет ли он выступить на Гран-при Канады через две недели.

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