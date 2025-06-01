Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам

Стролл не выступит на Гран-при Испании.

Пилот «Астон Мартин » Ланс Стролл снялся с выступления на Гран-при Испании и пропустит гонку.

Согласно заявлению команды, врачи посоветовали Строллу не участвовать в гонке из-за болей в руке. Заменить Стролла резервным пилотом «Астон Мартин» не сможет, поскольку канадец принял участие в квалификации.

«В течение шести последних недель Ланс чувствует боль в руке и запястье. Его медицинский консультант считает, что боли связаны с переломами и операцией, перенесенной в 2023 году. Как результат, медики Ланса подтвердили, что он не будет участвовать в предстоящей гонке и перенесет операцию, чтобы устранить проблемы с рукой, после чего сосредоточится на восстановлении», – говорится в заявлении «Астон Мартин».

Пока не ясно, пропустит ли Стролл еще какие-то этапы кроме Гран-при Испании. Следующий этап пройдет в Канаде через две недели.

Вероятно, расследование инцидента, в котором Стролл пропустил процедуру взвешивания болида и мог быть дисквалифицирован из гонки, будет аннулировано.

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