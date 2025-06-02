Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open
Третий этап RDS Open завершился в Москве на автодроме Moscow Raceway, который впервые принял RDS Open. 35 пилотов из 9 регионов России, а также из Казахстана бились за победу на обратной конфигурации трассы.
RDS Open 2025. Третий этап. Moscow Raceway. Личный зачет.
Топ-3, зачет PRO:
Георгий Бибаев (Москва) – 252 балла,
Сергей Корнеев (Екатеринбург) – 195 баллов,
Егор Губин (Москва) – 150 баллов;
Топ-3, зачет NXT:
Тимофей Добровольский (Москва, STAR PER STARS AIMOL) – 267 балл,
Артур Зеленый (Москва, STAR PER STARS AIMOL) – 202 балл,
Владимир Афанасьев, (Санкт-Петербург, Tamashi Культура Заноса) – 160 баллов;
RDS Open 2025. Третий этап. Moscow Raceway. Командный зачет.
STAR PER STARS AIMOL – 520 баллов,
Tamashi Культура Заноса 2 – 234 балла,
Tamashi Культура Заноса – 229 баллов;
RDS Open 2025. Личный зачет.
Топ-3. Зачет PRO:
Фёдор Воробьев (Москва) — 539 баллов,
Сергей Корнеев (Екатеринбург) — 476 баллов,
Валерий Богочаров (Ростов-на-Дону) — 353 балла;
Топ-3. Зачет NXT:
Тимофей Добровольский (Москва, STAR PER STARS AIMOL) — 801 балл,
Артур Зеленый (Москва, STAR PER STARS AIMOL) — 541 балл,
Владимир Афанасьев, (Санкт-Петербург, Tamashi Культура Заноса) — 487 баллов.
Сезон RDS Open продолжится уже 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing).