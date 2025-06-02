Тимофей Добровольский и Георгий Бибаев – победители третьего этапа чемпионата по дрифту RDS Open

В Москве завершился третий этап чемпионата по дрифту RDS Open 2025.

Третий этап RDS Open завершился в Москве на автодроме Moscow Raceway, который впервые принял RDS Open. 35 пилотов из 9 регионов России, а также из Казахстана бились за победу на обратной конфигурации трассы.

RDS Open 2025. Третий этап. Moscow Raceway. Личный зачет.

Топ-3, зачет PRO:

Георгий Бибаев (Москва) – 252 балла,

Сергей Корнеев (Екатеринбург) – 195 баллов,

Егор Губин (Москва) – 150 баллов;

Топ-3, зачет NXT:

Тимофей Добровольский (Москва, STAR PER STARS AIMOL) – 267 балл,

Артур Зеленый (Москва, STAR PER STARS AIMOL) – 202 балл,

Владимир Афанасьев, (Санкт-Петербург, Tamashi Культура Заноса) – 160 баллов;

RDS Open 2025. Третий этап. Moscow Raceway. Командный зачет.

STAR PER STARS AIMOL – 520 баллов,

Tamashi Культура Заноса 2 – 234 балла,

Tamashi Культура Заноса – 229 баллов;

RDS Open 2025. Личный зачет.

Топ-3. Зачет PRO:

Фёдор Воробьев (Москва) — 539 баллов,

Сергей Корнеев (Екатеринбург) — 476 баллов,

Валерий Богочаров (Ростов-на-Дону) — 353 балла;

Топ-3. Зачет NXT:

Тимофей Добровольский (Москва, STAR PER STARS AIMOL) — 801 балл,

Артур Зеленый (Москва, STAR PER STARS AIMOL) — 541 балл,

Владимир Афанасьев, (Санкт-Петербург, Tamashi Культура Заноса) — 487 баллов.

Сезон RDS Open продолжится уже 21 и 22 июня в Нижнем Новгороде на территории автомобильного спортивного комплекса «Нижегородское кольцо» (NRing).