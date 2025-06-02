5-е место Хюлькенберга в Испании – лучший результат Нико с 2019-го и «Заубера» с 2022-го

Хюлькенберг провел лучшую гонку для себя и команды за многие годы.

Нико Хюлькенберг, присоединившийся к «Зауберу » в этом сезоне, стал пятым по итогам Гран-при Испании.

После рестарта немцу удалось обогнать пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и финишировать шестым. Позже Нико поднялся на одну строчку из-за штрафа гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

В последний раз Хюлькенберг занимал пятое место на Гран-при Италии -2019 в составе «Рено ». С тех пор Нико успел покинуть «Формулу-1», проехать четыре гонки за «Рейсинг Пойнт» / «Астон Мартин », вернуться на решетку в качестве основного пилота и провести два сезона за «Хаас ».

Для швейцарской команды результат стал лучшим с Гран-при Эмилии-Романьи-2022. Тогда коллектив выступал как «Альфа Ромео», Валттери Боттас финишировал пятым.

Благодаря успеху Хюлькенберга худшая команда 2024 года поднялась на восьмую строчку в Кубке конструкторов, сам Нико взлетел на 11-е место в личном зачете.

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