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Нико Хюлькенберг о 5-м месте: «Вылет после 1-го сегмента квалификации стал золотым билетом – иронично»

Хюлькенберг высказался о сенсационном 5-м месте в Барселоне.

Пилот «Заубера» Нико Хюлькенберг стартовал 15-м на Гран-при Испании, пересек финишную черту шестым, а затем поднялся на пятую строчку после штрафа гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Сегодня просто все сработало. Хороший старт: я провел прекрасный первый круг, отыграл кучу позиций, и это стало основой гонки.

А после, честно говоря, дело было просто в хорошей машине. Хороший ритм, хороший баланс и гармония. Обновления действительно принесли плоды, а это очень приятно и здорово.

До выезда машины безопасности я должен был финишировать восьмым. А потом сэйфти-кар все перемешал. Задним умом можно сказать, что вылет после первого сегмента вчера, из-за чего остались все свежие комплекты шин, стал золотым билетом. Иронично, что сегодня это окупилось.

Льюис [Хэмилтон, занявший шестое место], думаю, ехал на старом «софте», а у меня был абсолютно свежий, поскольку я так рано выбыл. Это просто показывает разницу между использованным и новым комплектами. Даже один круг забирает много энергии и жизни из покрышек.

Так что это было приятно, но не думаю, что мы действительно сражаемся с большими парнями. Но, считаю, мы сделали серьезный шаг вперед в плане борьбы с командами-середняками», – проанализировал гонку Нико.

Жаркий финиш «Ф-1» в Испании: Пиастри удержал лидерство, Ферстаппен упустил подиум и психанул

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: race
logoМакс Ферстаппен
Гран-при Испании
logoЗаубер
logoРед Булл
logoНико Хюлькенберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
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