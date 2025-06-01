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Стролл из-за сильной боли пропустил взвешивание после квалификации. Стюарды предупредили «Астон Мартин», Ланс снялся с Гран-при Испании

Судьи предупредили «Астон Мартин» за пропуск взвешивания Строллом.

Гонщик «Астон Мартин» Ланс Стролл пропустил взвешивание после квалификации к Гран-при Испании, а позже снялся с соревнований по медицинским причинам. Канадец испытывает боли в руке – вероятно, из-за травмы, полученной в 2023 году.

Стюарды рассмотрели нарушение и выписали предупреждение команде.

Стролл не смог пообщаться со стюардами, однако представитель «Астон Мартин» передал им медицинские документы и письмо от Ланса. Гонщик объяснил, что не пошел на взвешивание из-за сильной боли, которая потребовала срочного медицинского вмешательства. Стролл посетил взвешивание, как только появилась возможность, прежде чем отправиться в медицинский центр на дальнейшее обследование.

В сообщении стюардов говорится, что Ланс допустил серьезное нарушение, которое могло повлечь за собой дисквалификацию. В ФИА учли, что Стролл пропустил взвешивание из-за медицинских причин и снялся с Гран-при, поэтому не стали его наказывать.

«Астон Мартин» получил предупреждение: судьи призвали команду немедленно сообщать ФИА обо всех непредвиденных обстоятельствах, которые не позволяют гонщикам соблюдать регламент или приводят к задержкам.

Строллу грозит дисквалификация за пропуск взвешивания в квалификации

Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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logoАстон Мартин
logoФормула-1
Гран-при Испании
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