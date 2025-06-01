Другович пропустит «24 часа Ле-Мана», если будет шанс заменить Стролла в Канаде и дебютировать в «Ф-1» (UOL)

Другович рассчитывает на дебют в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании из-за боли в руке. Резервный гонщик команды Фелипе Другович готов заменить канадца, если он не сможет принять участие в домашней гонке, которая пройдет 15 июня.

Как утверждает UOL, Другович пропустит «24 часа Ле-Мана» (14-15 июня), где должен выступить в классе гиперкаров за «Кадиллак», если появится шанс дебютировать в «Формуле-1».

По информации бразильского СМИ, Фелипе по контракту является первым выбором «Астон Мартин» в случае пропуска Гран-при одним из основных гонщиков.

Другович также поделился комментарием перед гонкой «Ф-1» в Испании:

«Уверен, что бог приготовил что-то для меня».

В нынешнем сезоне бразилец провел практику за «Астон Мартин» в Бахрейне , в 2023-м заменял Стролла на предсезонных тестах.

Ланс Стролл снялся с Гран-при Испании по медицинским причинам

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