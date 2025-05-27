31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open
Ранее один из самых известных треков страны принимал только Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), однако в 2025 году участники второго чемпионата РДС также получат возможность проявить себя на этой трассе.
За победу на Moscow Raceway будут бороться 38 пилотов из Ингушетии, Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.
В командном зачете к коллективам, участвующим в серии с начала сезона: STAR PER STAR AIMOL, Tamashi Культура Заноса и Tamashi Культура Заноса 2, прибавятся еще три – «Транспарк» (Михаил Давидянц, Павел Белов, Мохьмад Исаев), Legal Band (Ильдар Немыкин, Александр Карнаухов) и Burnoutz, представленная пилотом из Алматы Михаилом Паком.
Расписание 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway.
31 мая, суббота:
10:15-12:40 – квалификация (1-3 группы),
13:05-13:40 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия,
15:30-17:55 – квалификация (4-6 группы);
1 июня, воскресенье:
10:35-12:15 – парные заезды Топ-32 PRO,
13:25-14:55 – парные заезды Топ-16 PRO,
14:55-18.50 – парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал (PRO и NXT),
19:05 – церемония награждения.