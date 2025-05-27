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31 мая и 1 июня автодром Moscow Raceway впервые примет чемпионат по дрифту RDS Open

Третий этап RDS Open впервые пройдет на столичном автодроме Moscow Raceway.

Ранее один из самых известных треков страны принимал только Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP), однако в 2025 году участники второго чемпионата РДС также получат возможность проявить себя на этой трассе.

За победу на Moscow Raceway будут бороться 38 пилотов из Ингушетии, Татарстана, Самарской, Челябинской, Свердловской, Рязанской и Ростовской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Казахстана.

В командном зачете к коллективам, участвующим в серии с начала сезона: STAR PER STAR AIMOL, Tamashi Культура Заноса и Tamashi Культура Заноса 2, прибавятся еще три – «Транспарк» (Михаил Давидянц, Павел Белов, Мохьмад Исаев), Legal Band (Ильдар Немыкин, Александр Карнаухов) и Burnoutz, представленная пилотом из Алматы Михаилом Паком.

Расписание 3-го этапа RDS Open на Moscow Raceway.

31 мая, суббота:

10:15-12:40 – квалификация (1-3 группы),

13:05-13:40 – торжественное открытие соревнований и автограф-сессия,

15:30-17:55 – квалификация (4-6 группы);

1 июня, воскресенье:

10:35-12:15 – парные заезды Топ-32 PRO,

13:25-14:55 – парные заезды Топ-16 PRO,

14:55-18.50 – парные заезды Топ-8 / Топ-4 / финал (PRO и NXT),

19:05 – церемония награждения.

Опубликовано: Sports
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Moscow Raceway
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