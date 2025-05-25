Аджар и Лоусон показали свои лучшие результаты в «Ф-1» – 6-е и 8-е места в Монако
Пилоты «Рейсинг Буллз» провели превосходный уик-энд в Монте-Карло.
Изак Аджар финишировал шестым на Гран-при Монако, Лиам Лоусон – восьмым. Для обоих гонщиков результаты стали лучшими в «Формуле-1».
Аджар в четвертый раз в сезоне попал в очки, а Лоусон, начавший год в составе «Ред Булл», впервые. В 2023-м и 2024-м годах Лиам четырежды финишировал девятым.
Таким образом, счет пока не размочили Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), Франко Колапинто («Альпин») и Габриэль Бортолето («Заубер»). Кроме того, ноль очков на счету резервного пилота «Альпин» Джека Дуэна, который уже завершил выступления в нынешнем сезоне.
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025
Опубликовал: Михаил Ширяев
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