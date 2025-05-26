Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако
1. Оскар Пиастри («Макларен») – 161 очко
2. Ландо Норрис («Макларен») – 158
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 136
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 99
5. Шарль Леклер («Феррари») – 79
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 63
7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 48
8. Алекс Албон («Уильямс») – 42
9. Эстебан Окон («Хаас») – 20
10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 15
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14
12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 12
13. Юки Цунода («Ред Булл») – 10
14. Пьер Гасли («Альпин») – 7
15. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6
16. Оливер Бермэн («Хаас») – 6
17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 4
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
19. Джек Дуэн («Альпин») – 0
20. Франко Колапинто («Альпин») – 0
21. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Макларен» – 319 очков
2. «Мерседес» – 147
3. «Ред Булл» – 143
4. «Феррари» – 142
5. «Уильямс» – 54
6. «Хаас» – 26
7. «Рейсинг Буллз» – 22
8. «Астон Мартин» – 14
9. «Альпин» – 7
10. «Заубер» – 6
Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й