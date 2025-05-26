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Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Монако-2025

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Монако

1. Оскар Пиастри («Макларен») – 161 очко

2. Ландо Норрис («Макларен») – 158

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 136

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 99

5. Шарль Леклер («Феррари») – 79

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 63

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 48

8. Алекс Албон («Уильямс») – 42

9. Эстебан Окон («Хаас») – 20

10. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 15

11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 14

12. Карлос Сайнс («Уильямс») – 12

13. Юки Цунода («Ред Булл») – 10

14. Пьер Гасли («Альпин») – 7

15. Нико Хюлькенберг («Заубер») – 6

16. Оливер Бермэн («Хаас») – 6

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 4

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

19. Джек Дуэн («Альпин») – 0

20. Франко Колапинто («Альпин») – 0

21. Габриэл Бортолето («Заубер») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Макларен» – 319 очков

2. «Мерседес» – 147

3. «Ред Булл» – 143

4. «Феррари» – 142

5. «Уильямс» – 54

6. «Хаас» – 26

7. «Рейсинг Буллз» – 22

8. «Астон Мартин» – 14

9. «Альпин» – 7

10. «Заубер» – 6

Гран-при Монако-2025. Норрис выиграл гонку, Леклер – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
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