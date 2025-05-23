Тото Вольфф о новом контракте Расселла: «Никто не собирается затягивать процесс»

Вольфф намекнул на скорое продление контракта Расселла.

Исполнительный директор «Мерседеса » Тото Вольфф рассказал, что новый контракт с Джорджем Расселлом должен быть подписан в ближайшем будущем.

Вольфф отметил, что ни одна из сторон не планирует затягивать переговоры до конца лета и вопрос должен быть решен значительно раньше.

Нынешний контракт Расселла с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2025.

«Нет, мы точно не будет ждать так долго (до августа). Мы с Джорджем предельно четко понимаем, как будет идти этот процесс, и на сто процентов согласны. Никто не собирается затягивать процесс, мы просто этого не хотим», – рассказал Вольфф.

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