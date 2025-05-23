Тото Вольфф о новом контракте Расселла: «Никто не собирается затягивать процесс»
Вольфф намекнул на скорое продление контракта Расселла.
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что новый контракт с Джорджем Расселлом должен быть подписан в ближайшем будущем.
Вольфф отметил, что ни одна из сторон не планирует затягивать переговоры до конца лета и вопрос должен быть решен значительно раньше.
Нынешний контракт Расселла с «Мерседесом» рассчитан до конца сезона-2025.
«Нет, мы точно не будет ждать так долго (до августа). Мы с Джорджем предельно четко понимаем, как будет идти этот процесс, и на сто процентов согласны. Никто не собирается затягивать процесс, мы просто этого не хотим», – рассказал Вольфф.
Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости