Шарль Леклер: «Мой план состоял в том, чтобы выйти на первое место после первого поворота. В итоге я отыграл одну позицию»

Леклер объяснил выбор агрессивной стратегии на гонку в Остине.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги Гран-при США, отметив, что был рад тому, что его стратегия с выбором шин «софт» на старт гонки окупилась.

Леклер в итоге сумел финишировать третьим, попав на подиум.

«Я знал, что у нас был очень агрессивный план по стратегии. Мой план состоял в том, чтобы выйти на первое место после первого поворота. Этого мне сделать не удалось, но я хотя бы отыграл одну позицию, что тоже помогло, потому что вскоре я оказался в чистом воздухе.

И все это здорово помогло нашей гонке. Да, опять же, я понимал то, что у нас очень агрессивная стратегия, но с учетом ощущений от работы с шинами «хард» в первой практике я был убежден, что точно не хочу использовать эти шины в гонке.

Так что да, признаться, я немного забеспокоился, когда перед стартом инженер по радио сказал мне, что я чуть ли не единственный в пелотоне стартую на «софте». Но в итоге выбор себя оправдал», – рассказал Леклер.

