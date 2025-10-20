Гюнтер Штайнер: «Если в «Макларене» сделают ставку на одного пилота, Ферстаппену будет тяжело выиграть титул»

Штайнер советует «Макларену» сделать ставку на одного из пилотов.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что по итогам Гран-при США и с текущим положением вещей у Макса Ферстаппена есть вполне реальные шансы выиграть чемпионат этого года.

Чтобы не отдать титул Ферстаппену, команде «Макларен», как кажется Штайнеру, стоит забыть о равном отношении и сделать ставку на одного из своих пилотов – лидирующего в чемпионате Оскара Пиастри .

По результатам этапа в Остине отрыв лидирующего Пиастри от Ферстаппена сократился до 40 очков.

«Я бы не назвал Макса Ферстаппена главным фаворитом в борьбе за титул, но он все еще способен победить. Особенно если в «Макларене» не отреагируют на ситуацию и не сделают ставку на одного из своих гонщиков. И, следуя логике, этим гонщиком должен быть Пиастри – у него неплохие шансы на титул. Если в «Макларене» сделают ставку на одного пилота, Ферстаппену будет тяжело выиграть титул», – рассказал Штайнер.

