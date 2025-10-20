Андреа Стелла: «Макларен» не рассматривал старт на «софте» – «Феррари» сработала здорово»

Стелла высоко оценил стратегов «Феррари» в Остине.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла признал, что команда не думала о старте Ландо Норриса на мягких покрышках.

На первом круге британца, который использовал шины «медиум», обогнал соперник из «Феррари» Шарль Леклер на «софте».

«Откровенно говоря, для Леклера это сработало. Молодцы, «Феррари ». Считаю, это была хорошая попытка сразиться за второе место.

Мы не рассматривали такой выбор. Старт «Феррари» на «софте» немного удивил нас – наверное, и большинство команд, ведь Леклер был одним из немногих – думаю, единственным – на мягких шинах в топ-10.

Мы даже не были уверены, что получится провести гонку с одним пит-стопом по стратегии «медиум»-«софт». Очень быстро стало понятно, что «хард» работает плохо, поэтому вариант с «медиумом» и «софтом» стал выглядеть реальным.

В этом плане, на мой взгляд, «Феррари» сработала здорово, поняв, что старт на «софте» – хорошая идея. К сожалению, для нас это означало, что гонка Ландо определялась темпом Леклера, а не нашим собственным», – отметил Стелла.

