  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Андреа Стелла: «Макларен» не рассматривал старт на «софте» – «Феррари» сработала здорово»
0

Андреа Стелла: «Макларен» не рассматривал старт на «софте» – «Феррари» сработала здорово»

Стелла высоко оценил стратегов «Феррари» в Остине.

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла признал, что команда не думала о старте Ландо Норриса на мягких покрышках.

На первом круге британца, который использовал шины «медиум», обогнал соперник из «Феррари» Шарль Леклер на «софте».

«Откровенно говоря, для Леклера это сработало. Молодцы, «Феррари». Считаю, это была хорошая попытка сразиться за второе место.

Мы не рассматривали такой выбор. Старт «Феррари» на «софте» немного удивил нас – наверное, и большинство команд, ведь Леклер был одним из немногих – думаю, единственным – на мягких шинах в топ-10.

Мы даже не были уверены, что получится провести гонку с одним пит-стопом по стратегии «медиум»-«софт». Очень быстро стало понятно, что «хард» работает плохо, поэтому вариант с «медиумом» и «софтом» стал выглядеть реальным.

В этом плане, на мой взгляд, «Феррари» сработала здорово, поняв, что старт на «софте» – хорошая идея. К сожалению, для нас это означало, что гонка Ландо определялась темпом Леклера, а не нашим собственным», – отметил Стелла.

Фредерик Вассер о старте Леклера на «софте»: «Агрессивная стратегия сработала только на 50%. Но стоило рискнуть»

Ландо Норрис: «Жалею ли, что не стартовал на «софте»? Кто знает? Если бы у моей мамы были яйца…»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакларен
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФеррари
logoЛандо Норрис
Гран-при США
logoАндреа Стелла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен отыграл 64 из 104 очков отставания в чемпионской борьбе за 4 Гран-при, выиграв 3 гонки, 3 поула и спринт
418 минут назад
Джордж Расселл: «Прямо сейчас «Формула-1» превратилась в гонки до первого поворота»
19 минут назад
Алексей Попов: «Возможно, контракт «Альпин» с Колапинто уже продлен, раз Франко настолько смело себя вел»
143 минуты назад
Дженсон Баттон о трудностях Пиастри: «Надеюсь, Оскар сможет научиться на чужих ошибках»
148 минут назад
Шарль Леклер: «Мой план состоял в том, чтобы выйти на первое место после первого поворота. В итоге я отыграл одну позицию»
4сегодня, 13:24
Гюнтер Штайнер: «Если в «Макларене» сделают ставку на одного пилота, Ферстаппену будет тяжело выиграть титул»
5сегодня, 13:03
Андреа Кими Антонелли: «После контакта с болидом Сайнса потеряли любые шансы заработать очки»
1сегодня, 12:55
Джордж Расселл: «До гонки был уверен, что мы финишируем именно на той позиции, на которой окажемся после первого поворота. Так и случилось»
1сегодня, 12:33
Льюис Хэмилтон: «Несмотря на то, что «Феррари» давно не обновляет болид, мы все равно держимся в группе лидеров»
4сегодня, 12:16
Браун лично извинился перед Хюлькенбергом за обвинения в аварии и послал сообщение руководителю «Заубера»
5сегодня, 12:10
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
16 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07