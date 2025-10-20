Дженсон Баттон о трудностях Пиастри: «Надеюсь, Оскар сможет научиться на чужих ошибках»

Баттон оценил перспективы Пиастри в борьбе за титул.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон поделился мнением о том, насколько трудно приходится Оскару Пиастри на фоне ухудшения результатов.

Пиастри все еще сохраняет лидерство в общем зачете, однако австралиец не попадал на подиум уже в трех гонках подряд.

«Да, Пиастри сейчас оказался в весьма непростой ситуации. Машина работает не так хорошо, как ему хотелось бы, не как все складывалось в начале сезона.

Тогда они выступали очень сильно, были почти непобедимы. Теперь же он оказался чуть позади, и понятно, что в это ситуации он думает о титуле. Ты начинаешь думать о том, как не потерять очки в определенных гонках, не допускать ошибок. Но ошибки все равно случаются.

Могу сказать, что я и сам много ошибался в конце сезона, когда боролся за титул в 2009 году. И в результате сам усилил давление на себя. Я в тот раз справился не слишком хорошо.

Надеюсь, Оскар сможет научиться на чужих ошибках. К тому же у него есть Марк Уэббер, который за ним приглядывает, который сам через многое прошел, и который сможет поддержать его в такой ситуации», – рассказал Баттон.

Что случилось на Гран-при США: как «Макларен» почти слил «Феррари»? Битва Норриса и Леклера – 🤩