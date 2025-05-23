Кристиан Хорнер: «Два обязательных пит-стопа могут превратить гонку в лотерею»
Хорнер высказался о двух пит-стопах на Гран-при Монако.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о том, как правило двух обязательных пит-стопов повлияет на гонку в Монако.
Также Хорнер отметил, что новые правила никак не повлияли на подготовку команды и работу на свободных заездах.
«Нет, мы не меняли планы на пятницу из-за новых правил. Потому что вы всегда хотите квалифицироваться как можно выше.
Два обязательных пит-стопа могут превратить гонку в лотерею. Многое будет зависеть машины безопасности, от погоды, от тактики, и так далее. Стратегам команд придется работать на пределе возможностей, пит-стопы добавят новый элемент в эту гонку», – рассказал Хорнер.
Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости