Кристиан Хорнер: «Два обязательных пит-стопа могут превратить гонку в лотерею»

Хорнер высказался о двух пит-стопах на Гран-при Монако.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер поделился мнением о том, как правило двух обязательных пит-стопов повлияет на гонку в Монако.

Также Хорнер отметил, что новые правила никак не повлияли на подготовку команды и работу на свободных заездах.

«Нет, мы не меняли планы на пятницу из-за новых правил. Потому что вы всегда хотите квалифицироваться как можно выше.

Два обязательных пит-стопа могут превратить гонку в лотерею. Многое будет зависеть машины безопасности, от погоды, от тактики, и так далее. Стратегам команд придется работать на пределе возможностей, пит-стопы добавят новый элемент в эту гонку», – рассказал Хорнер.

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