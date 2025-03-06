Джордж Расселл о Ферстаппене: «Не собирался давать себя задирать. Я в «Ф-1» не ради того, чтобы быть лучшими друзьями с чемпионом»

Расселл пообещал бороться с Ферстаппеном на фоне прошлогодних трений.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился мыслями о конфликте с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном в конце сезона-2024.

В частности, Джордж отметил, что не переживает из-за интереса «Мерседеса» к нидерландцу.

«Не думаю, что есть какое-либо давление. Мне надо просто продолжать делать то, что я делаю на протяжении всей карьеры. Так что это ничего не меняет. Я даже не думаю об этом. Я на 100 процентов занят собой. Все просто. Ты должен давать результат, и все сложится. Я хочу соревноваться с лучшими. Не чувствую, что мои способности подвергают сомнению.

Я не собирался просто стоять и давать себя задирать. Такое ощущение, что люди всегда отступают перед ним. А я веду дела не так.

Я здесь не ради того, чтобы быть лучшими друзьями с чемпионом мира. Я тут ради побед. Такой у меня настрой. Особой любви между нами нет. Я никогда не боялся бороться с Максом. Я всегда давал бой», – заявил британец.

Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»

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