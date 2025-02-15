Джордж Расселл о конфликте с Ферстаппеном: «Надо давать отпор таким людям. Выходки на трассе и разговоры вне ее были неприемлемыми»

Расселл рассказал о нападках со стороны нидерландских фанатов.

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл заявил, что его гоночную бригаду оскорбляли после ссоры с гонщиком «Ред Булл » Максом Ферстаппеном в конце сезона-2024.

«Должен честно сказать, я не видел это сам, но точно знаю, что было много критики. Я знаю, что члены моей команды получали электронные письма от нидерландских фанатов. Но, думаю, это часть спорта и жизни, так ведь? Надо это принять. И читать такие письма, позволять им оказывать эмоциональное влияние – твой выбор. Пусть даже ты смеешься над комментариями, они оказывают влияние.

У меня такой взгляд и на позитивные комментарии: действительно ли они помогают пилотировать быстрее? Наверное, нет, и негатива чаще всего больше, чем позитива, так что я стараюсь подобного избегать», – поделился мнением Джордж в интервью журналу Autosport.

Британец также сообщил, почему решил выступить против Ферстаппена:

«Я посчитал, что это важно для меня – я не буду смиряться с тем, что меня атакуют и публично относятся с таким неуважением. Это была главная причина. В жизни я часто сталкивался с людьми, которые расталкивают других, чтобы получить желаемое. Надо давать отпор таким людям. И вообще никто это не делал.

Я был немного разочарован тем, как разворачивался прошлый сезон, как пилотировал Макс – действовал все жестче, задирал других, демонстрировал неприемлемую агрессию.

Единственным пилотом был Льюис [Хэмилтон]. Он стал единственным, кто сделал это в 2021-м, и это был прекрасный сезон. Я был разочарован, наблюдая за «Ф-1» в прошлом году: борьба должна была получиться отличной, но не получилась, и те комментарии в Катаре переполнили мою чашу терпения.

Я просто посчитал, что происходившее – и выходки на трассе, и разговоры вне ее – было неприемлемым, и что-то надо было сделать».

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