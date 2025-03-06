«Пирелли» объявлена поставщиком шин MotoGP с 2027 года вместо «Мишлен»

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP сообщил, что «Пирелли» станет поставщиком покрышек с 2027 года.

Эксклюзивный контракт, последние детали которого в данный момент уточняются, будет рассчитан на пять сезонов, до 2031 года включительно. Итальянская компания также продолжит обеспечивать шинами серии Moto2 и Moto3.

В данный момент «Пирелли » является поставщиком шин Moto2 и Moto3, в то время как премьер-класс сотрудничает с «Мишлен ». Французский производитель завершит работу с MotoGP в конце 2026 года.

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