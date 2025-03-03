MotoGP. Франческо Баньяя: «Марк Маркес играл с нами всю гонку и был гораздо быстрее. Мне надо прибавить»

Баньяя прокомментировал мощное выступление Маркеса в Таиланде.

Гонщик «Дукати » Франческо Баньяя высказался о победе напарника Марка Маркеса по итогам квалификации, спринта и гонки на Гран-при Таиланда.

В воскресенье испанец пропустил своего брата – пилота «Грезини» Алекса Маркеса – из-за проблем с давлением в покрышках, но незадолго до финиша совершил обратный обгон. Алекс стал вторым, Баньяя – третьим.

«Я был даже не близок к тому, чтобы их остановить. Я пытался, но все было как в кино. Я старался их нагнать, делал все возможное, но не мог приблизиться к Алексу настолько, чтобы совершить попытку.

Марк играл с нами всю гонку. В том числе из-за проблемы с давлением, но, как только он решил обогнать, то сразу же создал отрыв в 2,3 секунды от меня за три круга.

Он был гораздо, гораздо быстрее, и мне надо прибавить, понять, где он проявляет себя лучше и сократить отставание. Ведь я знаю, что следующие два уик-энда очень хорошо подходят им обоим, однако мне нужно приблизиться», – заявил двукратный чемпион премьер-класса.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую гонку сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й