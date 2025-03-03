MotoGP. Франческо Баньяя: «Марк Маркес играл с нами всю гонку и был гораздо быстрее. Мне надо прибавить»
Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя высказался о победе напарника Марка Маркеса по итогам квалификации, спринта и гонки на Гран-при Таиланда.
В воскресенье испанец пропустил своего брата – пилота «Грезини» Алекса Маркеса – из-за проблем с давлением в покрышках, но незадолго до финиша совершил обратный обгон. Алекс стал вторым, Баньяя – третьим.
«Я был даже не близок к тому, чтобы их остановить. Я пытался, но все было как в кино. Я старался их нагнать, делал все возможное, но не мог приблизиться к Алексу настолько, чтобы совершить попытку.
Марк играл с нами всю гонку. В том числе из-за проблемы с давлением, но, как только он решил обогнать, то сразу же создал отрыв в 2,3 секунды от меня за три круга.
Он был гораздо, гораздо быстрее, и мне надо прибавить, понять, где он проявляет себя лучше и сократить отставание. Ведь я знаю, что следующие два уик-энда очень хорошо подходят им обоим, однако мне нужно приблизиться», – заявил двукратный чемпион премьер-класса.
MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую гонку сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
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