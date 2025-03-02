MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую гонку сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й
Марк Маркес выиграл свой первый Гран-при в составе «Дукати», одержав победу в Таиланде.
Марк Маркес начал заезд с поула, но вскоре после старта уступил первую позицию своему брату Алексу. Марк долгое время не мог провести ответную атаку, но все-таки сумел совершить обгон и вернуться на первую строчку за 2 круга до финиша. Третьим в гонке финишировал Франческо Баньяя.
Своей победой Марк Маркес, ранее выигравший и спринт, упрочил лидерство в общем зачете.
MotoGP
Гран-при Таиланда
Бурирам
2 марта 2025 года
Гонка
1. Марк Маркес («Дукати») – 39.37,244
2. Алекс Маркес («Грезини») +1,732
3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,398
4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,176
5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,450
6. Марко Беццекки («Априлия») +14,967
7. Жоан Зарко («ЛЧР») +15,225
8. Брэд Биндер («КТМ») +19,929
9. Энеа Бастианини («Тек 3») +20,053
10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +21,546
11. Джек Миллер («Прамак») +22,315
12. Лука Марини («Хонда») +23,940
13. Фермин Альгедер («Грезини») +24,760
14. Мигел Оливейра («Прамак») +26,097
15. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,456
16. Маверик Винрьялес («Тек 3») +28,770
17. Алекс Ринс («Ямаха») +31,095
18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +31,480
19. Педро Акоста («КТМ») +42,115
20. Лука Савадори («Априлия») +46,827
Сошли:
Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)
Хоан Мир («Хонда»)
Положение в общем зачете, топ-5
1. Марк Маркес – 37 очков
2. Алекс Маркес – 29
3. Франческо Баньяя – 23
4. Франко Морбиделли – 18
5. Аи Огура – 17
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