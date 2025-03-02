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MotoGP. Гран-при Таиланда. Марк Маркес выиграл первую гонку сезона, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя – 3-й

Маркес-старший одержал победу в первой гонке сезона MotoGP.

Марк Маркес выиграл свой первый Гран-при в составе «Дукати», одержав победу в Таиланде.

Марк Маркес начал заезд с поула, но вскоре после старта уступил первую позицию своему брату Алексу. Марк долгое время не мог провести ответную атаку, но все-таки сумел совершить обгон и вернуться на первую строчку за 2 круга до финиша. Третьим в гонке финишировал Франческо Баньяя.

Своей победой Марк Маркес, ранее выигравший и спринт, упрочил лидерство в общем зачете.

MotoGP

Гран-при Таиланда

Бурирам

2 марта 2025 года

Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») – 39.37,244

2. Алекс Маркес («Грезини») +1,732

3. Франческо Баньяя («Дукати») +2,398

4. Франко Морбиделли («ВР46») +5,176

5. Аи Огура («Трэкхаус Рейсинг») +7,450

6. Марко Беццекки («Априлия») +14,967

7. Жоан Зарко («ЛЧР») +15,225

8. Брэд Биндер («КТМ») +19,929

9. Энеа Бастианини («Тек 3») +20,053

10. Фабио ди Джанантонио («ВР46») +21,546

11. Джек Миллер («Прамак») +22,315

12. Лука Марини («Хонда») +23,940

13. Фермин Альгедер («Грезини») +24,760

14. Мигел Оливейра («Прамак») +26,097

15. Фабио Куартараро («Ямаха») +26,456

16. Маверик Винрьялес («Тек 3») +28,770

17. Алекс Ринс («Ямаха») +31,095

18. Сомкиат Чантра («ЛЧР») +31,480

19. Педро Акоста («КТМ») +42,115

20. Лука Савадори («Априлия») +46,827

Сошли:

Рауль Фернандес («Трэкхаус Рейсинг»)

Хоан Мир («Хонда»)

Положение в общем зачете, топ-5

1. Марк Маркес – 37 очков

2. Алекс Маркес – 29

3. Франческо Баньяя – 23

4. Франко Морбиделли – 18

5. Аи Огура – 17

Опубликовал: Александр Моисеенко
Тек 3
Энеа Бастианини
Маверик Виньялес
КТМ
Фермин Альдегер
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