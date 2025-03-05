Мика Хаккинен: «По-прежнему вижу у Мика Шумахера шансы на возвращение в «Формулу-1»
Двукратный чемпион «Ф-1» считает, что у немецкого гонщика еще остаются возможности для перезапуска карьеры в «Формуле-1». В данный момент Шумахер выступает в WEC в составе «Альпин».
«Я по-прежнему вижу у Мика шансы на возвращение в «Формулу-1», для него эта дверь остается открытой. Для этого нужно просто пообщаться с подходящими людьми.
Мик получил опыт выступлений в «Формуле-1», а теперь у него есть и опыт выступлений в другой серии. И он по-прежнему достаточно молод. Все эти факторы играют в его пользу.
Карьере Мика в «Ф-1» навредили несколько аварий. Более того, ошибки приводят и к повреждению болида, а значит каждая авария дорого обходится команде, которая вынуждена действовать в условиях ограничения бюджетов. Вот почему команды так не любят гонщиков, склонных к авариям», – рассказал Хаккинен.
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