Бывший гоночный инженер Райкконена Дэйв Гринвуд стал спортивным директором «Альпин»

У «Альпин» появился новый спортивный директор.

Дэйв Гринвуд работал гоночным инженером Кими Райкконена по ходу второго дня финна отрезка в «Феррари ». Он покинул команду в мае 2018 года, согласившись занять должность технического директора «Манора» в WEC.

После этого Гринвуд работал на аналогичной должности в «Юнайтед Автоспорт», а в «Хайтеке», когда команда намеревалась стать участником чемпионата мира по гонкам на выносливость, занимал должность руководителя отдела специальных проектов.

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