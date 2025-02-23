Джордж Расселл: «Макларен», вне всяких сомнений, входит в новый чемпионат фаворитом»
Пилот «Мерседеса» рассказал, что ожидает плотную борьбу за победу в чемпионате с участием нескольких команд. Однако лидером, по крайней мере поначалу, с учетом прошлогодней формы команды, британец считает «Макларен».
«С учетом того, как «Макларен» доминировал во второй половине прошлого сезона, именно эта команда, вне всяких сомнений, входит в новый чемпионат фаворитом. А когда другие команды очень хорошо проводили тот или иной гоночный уик-энд, «Макларен» все равно был совсем рядом.
При этом я думаю, что чемпионат выиграет та команда, которая будет дольше развивать свой болид по ходу сезона. И при этом ей придется поплатиться за это в 2026 году. Так что да, если несколько команд окажутся близки друг к другу по скорости, эта битва может идти до самого конца.
В то же время мы видели и другой пример в 2021 году, когда Льюис и Макс боролись до последнего. При этом «Мерседес» довольно рано остановил работу над машиной того года, и команда каким-то образом смогла добиться прибавки в скорости за счет оптимизации настроек болида.
В целом, как я уже говорил, в финальном сезоне действия конкретной вариации технического регламента, борьба обычно идет наиболее напряженным образом. Но я все равно полагаю, что вперед на старте сезона будет «Макларен», – рассказал Расселл.
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