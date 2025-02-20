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  • Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон быстро столкнется с реальностью в «Феррари». Феттель также был мотивирован, начал побеждать сразу»
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Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Хэмилтон быстро столкнется с реальностью в «Феррари». Феттель также был мотивирован, начал побеждать сразу»

Хэмилтон рискует повторить судьбу Феттеля в «Феррари», заявил Даннер.

Эксперт и бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер предположил, что эйфория вокруг перехода Льюиса Хэмилтона в «Феррари» быстро спадет.

«Нельзя забывать, что шоу «Формулы-1» во вторник проходило в сердце Лондона. Хэмилтон – семикратный чемпион мира из Великобритании, так что эйфория была соответствующе высокой. Но он очень быстро столкнется с реальностью.

[С Шарлем Леклером] не будет легкой жизни, ведь это очень хороший и очень быстрый пилот. «Феррари» – не Англия. Льюису придется приспособиться. Здесь тебя судят иначе – не так, как привык Льюис», – сообщил Даннер, добавив, что итальянская пресса начнет жестко критиковать Хэмилтона, если тот не будет добиваться успехов.

Немец привел в пример своего соотечественника Себастьяна Феттеля, который так и не стал чемпионом в Скудерии:

«Он также был очень мотивирован. Кроме того, он фантастически говорил по-итальянски и начал побеждать в «Феррари» сразу же. В итоге не получилось. Льюису будет не так-то просто».

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«Феррари» представила болид Хэмилтона и Леклера на сезон-2025

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sport.de
logoФеррари
logoСебастьян Феттель
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Кристиан Даннер
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