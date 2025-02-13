Хэмилтон по-итальянски обратился к сотрудникам «Феррари»: «Всегда мечтал быть частью этой команды»
Хэмилтон показал свой уровень итальянского.
Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон посетил базу в Маранелло в рамках подготовки к сезону-2025. Хэмилтон, его напарник Шарль Леклер и руководитель Скудерии Фредерик Вассер обратились к сотрудникам, при этом британец произнес несколько фраз по-итальянски, зачитав их со смартфона.
«Привет всем! Спасибо за теплый прием. Я счастлив начать это новое приключение с вами в «Феррари». Я всегда мечтал быть частью этой команды. С нетерпением жду работы с вами. Спасибо», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».
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Видео: @lewsarchive
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: FormulaPassion.it
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