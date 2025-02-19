Макс Ферстаппен о шансах защитить титул: «Я пока не проехал за рулем нового болида даже одного метра»
Пилот «Ред Булл» отметил, что как и всегда будет стараться выступать максимально стабильно, но при этом он не знает, удастся ли ему защитить титул чемпиона «Формулы-1» в предстоящем сезоне.
«Я всегда стараюсь добиваться стабильно высоких результатов, допуская как можно меньше ошибок. Стабильность – это ключевой фактор для того, чтобы осенью иметь возможность бороться за титул.
Что касается шансов «Ред Булл», то мы каждый год стараемся улучшить свой болид, и сейчас мы считаем, что нам удалось это сделать.
Тем не менее, в данный момент невозможно сказать, к чему это нас приведет. Я пока не проехал за рулем нового болида даже одного метра. И никто из нас не знает, что к этому сезону подготовили соперники», – рассказал Ферстаппен.
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