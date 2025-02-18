На Гран-при Монако увеличат количество обязательных пит-стопов
Комиссия «Ф-1» согласовала увеличение количества обязательных пит-стопов на гонке в Монте-Карло.
Конкретные предложения обсудят в ближайшие недели. После этого решение должно быть утверждено Всемирным советом ФИА.
В 2025 году Гран-при Монако состоится 25 мая. Для гонки уже сделано исключение в правилах ФИА: дистанция любого другого Гран-при составляет как минимум 305 км, в Монте-Карло данный показатель – 260 км.
Сегодня пилоты «Формулы-1» обязаны использовать по меньшей мере два типа покрышек, если гонка не является дождевой.
У Гран-при Монако впервые в истории появился титульный спонсор – TAG Heuer
«Спа-Франкоршам» – лучшая трасса «Формулы-1» по версии Racefans, «Яс-Марина» – на последнем месте
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем