На Гран-при Монако увеличат количество обязательных пит-стопов

Комиссия «Ф-1» согласовала увеличение количества обязательных пит-стопов на гонке в Монте-Карло.

Конкретные предложения обсудят в ближайшие недели. После этого решение должно быть утверждено Всемирным советом ФИА .

В 2025 году Гран-при Монако состоится 25 мая. Для гонки уже сделано исключение в правилах ФИА: дистанция любого другого Гран-при составляет как минимум 305 км, в Монте-Карло данный показатель – 260 км.

Сегодня пилоты «Формулы-1» обязаны использовать по меньшей мере два типа покрышек, если гонка не является дождевой.

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