У Гран-при Монако впервые в истории появился титульный спонсор – TAG Heuer

TAG Heuer – титульный спонсор Гран-при Монако.

Этап в Монте-Карло исторически был единственным в календаре Гран-при без титульного спонсора – но теперь организаторы согласились заключить сделку.

TAG Heuer входит в холдинг LVMH – транснациональную французскую компанию, которая недавно заключила с «Формулой-1» партнерское соглашение сроком на 10 лет.

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